Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, online alışveriş yapan vatandaşlara ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri, güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları uyarısında bulundu.
TESK`ten online alışveriş uyarısı
27.09.2020 11:41
Son güncelleme : 27.09.2020 12:13
AA
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online gıda alışverişlerinde büyük artış yaşandığını kaydetti.
Bu yılın ilk yarısında online market pazarının 1,8 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Palandöken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların sayısının da arttığını ve bu süreçte online gıda alışverişleriyle ilgili birçok aksaklık yaşandığını bildirdi.
Seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar, bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebildiğinin altını çizen Palandöken, "Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor. Stokta tükenen ürünlerin yerine, sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Online alışveriş yapan vatandaşların ürünlerin ambalajını ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın istediği ürün yerine muadil ürün göndermek bu dönemde moda oldu. Bu da işini kuralına uygun yapan firmaları olumsuz etkiliyor. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli. Güvenilir ve bilinir sitelerden alışveriş yapılmalı." ifadesini kullandı.
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