Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TESK`ten online alışveriş uyarısı

27.09.2020 11:41

Son güncelleme : 27.09.2020 12:13
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, online alışveriş yapan vatandaşlara ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri, güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları uyarısında bulundu.



AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online gıda alışverişlerinde büyük artış yaşandığını kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında online market pazarının 1,8 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Palandöken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların sayısının da arttığını ve bu süreçte online gıda alışverişleriyle ilgili birçok aksaklık yaşandığını bildirdi.

Seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar, bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebildiğinin altını çizen Palandöken, "Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor. Stokta tükenen ürünlerin yerine, sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Online alışveriş yapan vatandaşların ürünlerin ambalajını ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın istediği ürün yerine muadil ürün göndermek bu dönemde moda oldu. Bu da işini kuralına uygun yapan firmaları olumsuz etkiliyor. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli. Güvenilir ve bilinir sitelerden alışveriş yapılmalı." ifadesini kullandı. 


ETİKETLER
teskonlinealışveriş




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135 En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru