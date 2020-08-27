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Tesla, Model Y`ler için rezervasyon almaya başladı

27.08.2020 11:36

Son güncelleme : 27.08.2020 13:23
Tesla, Çin’de üreteceği Model Y’ler için rezervasyonları almaya başladı.



7 Ocak 2020’de ABD dışındaki ilk ‘gigafabrikası’ Çin’in Shanghai kentinde üretime başlayan Tesla, dünyaca ünlü Model Y’yi de burada üretmeye başlıyor.

Daha önce Çin’de Model 3 sedan grubunu üreterek satışa sunan Tesla, satışların beklentilerinin çok ötesinde seyretmesi üzerine üretim bandını yeni modellerine de açma kararı aldı.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Tesla China’nın resmi web sitesi, Çin’de üretilecek Model Y için rezervasyon başlattı. 2021 yılında üretimine başlanacak olan iki Model Y için fiyatlar sırasıyla 488 bin yuan (yaklaşık 70 bin 600 dolar) ve 535 bin yuan olarak açıklandı.

Şirket, açıklanan fiyatların tahmin olduğunu net fiyatların ise satıştan kısa bir süre sonra netleşeceğini açıkladı. Çin hükümeti Tesla’ya çeşitli kolaylıklar sağlamış ve şirkete bazı vergi kolaylıkları sunmuştu.


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