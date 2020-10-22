Elektrikli araç üreticisi Tesla mali yılının üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde etti ve üst üste beşinci çeyreği karla kapattı.
Tesla 3`ncü çeyrekte rekor gelir elde etti
22.10.2020 08:52
Son güncelleme : 22.10.2020 09:27
Üçüncü çeyrekte Tesla'nın cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 6,30 milyar dolardan 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi.
Aynı dönemde net kar ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında net kar 874 milyon dolara yükseldi. Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin çok üzerinde 76 cent olarak gerçekleşti.
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.221
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|Önceki Kapanış
|: 1.212
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1.223
En Düşük
1.209
18:057,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
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7,8278
En Düşük
7,8008
18:059,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 9,2850
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,2824
En Düşük
9,2468
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|: 481,67
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|: 483,49
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484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|23,38
|5.892.813
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,70
|129.945.952
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,28
|238.821.946
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,22
|241.679.645
|% 0,00
|
|SAMAT
|5,50
|5.827.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|23,38
|5.892.813
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,70
|129.945.952
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,28
|238.821.946
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,22
|241.679.645
|% 0,00
|
|SAMAT
|5,50
|5.827.658
|% 0,00
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,00
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 0,00
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% 0,00
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 0,00
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 0,00
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8151
|7,8230
|% 0,13
|
|Euro
|9,2689
|9,2825
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2572
|10,3086
|% 0,16
|
|Frank
|8,6031
|8,6549
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0803
|2,0907
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-8,57
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,16
|
Seans Raporu
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17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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