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Tesla 3`ncü çeyrekte rekor gelir elde etti

22.10.2020 08:52

Son güncelleme : 22.10.2020 09:27
Elektrikli araç üreticisi Tesla mali yılının üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde etti ve üst üste beşinci çeyreği karla kapattı.



Üçüncü çeyrekte Tesla'nın cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 6,30 milyar dolardan 8,77 milyar dolara yükseldi. Beklentiler ise gelirlerin 8,36 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde net kar ise 394 milyon dolar olan beklentilerin altında 331 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında net kar 874 milyon dolara yükseldi. Tesla'nın düzeltilmiş hisse başına karı da 57 cent olan beklentilerin çok üzerinde 76 cent olarak gerçekleşti.


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