`Teşvik paketi olmadan toparlanma eziyetli olacak`















Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, eğer işsiz Amerikalılar ve zorlanan işletmeler daha fazla destek almazlar ise ABD'de ekonomik toparlanmanın yavaşlayacağını söyledi.

New York Üniversitesi tarafından düzenlenen sanal bir organizasyonda konuşan Kashkari, "Daha fazla teşvik olmaz ise, eziyet verici olarak tanımlanabilecek çok daha yavaş bir toparlanma olacak" dedi.

Kashkari, yeni yardım paketi olmaması halinde binlerce işletmenin daha batabileceğini ve bunun aynı zamanda konut sahipleri ve kreditörlere de zarar vereceğini vurguladı.

İşsiz tüketicilerin ortaya çıkacak mali sıkıntıları sonrası faturalarını ödeyememelerinin ekonominin diğer parçalarına da yayılacağını belirtti. Fed'in zor durumdaki işletmelere ve tüketicilere yardım için yapabileceklerinin sınırlı olduğunu belirten Kashkari, "Küçük işletmelere ve işlerini kaybeden Amerikalılara doğrudan mali yardımı sağlama kabiliyeti sadece Kongre'de var" diye konuştu.