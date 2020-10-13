THY, Avrupa`da ikinci sıraya yükseldi















Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Korona havacılığı derinden etkiliyor. Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler" dedi.