Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, günlük uçuş sayısı bakımından Avrupa`da ikinci sıraya yükseldiklerini açıkladı.
THY, Avrupa`da ikinci sıraya yükseldi
13.10.2020 13:34
Son güncelleme : 13.10.2020 13:36
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, "Korona havacılığı derinden etkiliyor. Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler" dedi.
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