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TikTok`ta belirsizlikler sona eriyor

21.09.2020 07:27

Son güncelleme : 21.09.2020 09:00
ABD Başkanı Donald Trump`ın hafta sonu üç şirketin yaptığı anlaşmaya prensipte onay vermesinin ardından sosyal medya platformu TikTok`un geleceğine dair belirsizlik sona erdi.



ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek. Üç şirketin işbirliği kapsamında genel merkezi ABD'de bulunacak TikTok Global kurulacak.

ByteDance tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde kurulacak TikTok Global adındaki şirketin halka arza gideceği, böylece şirketin kurumsal bir yönetim yapısına kavuşması ve şeffaflığının amaçlandığı belirtildi.

Yasak kararı ertelendi

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada temelde bu anlaşmaya onay verdiğini söyledi. Böylece Hazine Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin TikTok ile çalışmasını yasaklamayı öngören kararını 20 Eylül'den 27 Eylül'e erteledi.

Trump, daha önceki açıklamalarında TikTok'un tamamen bir Amerikan şirketi tarafından alınması gerektiğini söylüyordu. ABD'li lider, TikTok'un ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verme amacıyla kullanıldığına yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğunu belirtmişti.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulaştırma Güvenliği Dairesi çalışanları ile silahlı kuvvetler personelinin TikTok'u kullanmaları yasak.


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