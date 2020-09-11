Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019`da gerçekleşen toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.
TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek
11.09.2020 09:33
Son güncelleme : 11.09.2020 09:39
AA
Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'daki toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.
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En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|ARCLK
|22,76
|242.290.593
|% 0,00
|
|VKFYO
|9,42
|106.915.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,11
|716.376.575
|% 0,00
|
|MPARK
|17,72
|110.779.313
|% 0,00
|
|AKGRT
|7,35
|5.425.880
|% 0,00
|
|ARCLK
|22,76
|242.290.593
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 0,00
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4582
|7,4626
|% 0,19
|
|Euro
|8,8264
|8,8356
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,5371
|9,5849
|% 0,26
|
|Frank
|8,1653
|8,2145
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9829
|1,9929
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-3,07
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
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EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında