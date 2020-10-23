TMSF, "Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.
TMSF duyurdu! Satılıyorlar...
23.10.2020 07:08
Son güncelleme : 23.10.2020 07:17
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.
TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için muhammen bedel 23 milyon 125 bin TL olarak belirlendi. İhale 8 Aralık 2020 saat 11.00'de yapılacak.
"Nurkay Makine Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için belirlenen muhammen bedel 15,8 milyon TL olurken, ihale 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek.
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