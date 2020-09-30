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`Toparlanma beklenilenden iyi`

30.09.2020 13:48

Son güncelleme : 30.09.2020 13:52
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Başkanı John Williams, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden ekonomik toparlanmanın, birçok kişinin beklentisinden de iyi geliştiğini vurguladı.



DHA

Sağlık krizinin çözümlenme sürecindeki gelişmelerin aynı zamanda ekonominin gelişmesindeki temponun da belirleyicisi olacağının altını çizen Williams, buna karşılık ekonomik aktivite ve işsizlik bağlamında pandemi öncesi düzeylere ulaşmanın üç yıl alacağını vurguladı.

Williams ayrıca, borçluluktaki mevcut yüksek düzeylerin ise bu aşamada ekonomi için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Williams daha önce yaptığı bir açıklamada da, Fed'in hazine piyasasını sabit tutmaya yönelik önlemleri iyileştirmesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine Piyasaları Konferansı'nda konuşan Williams, hazine piyasalarının, gelecekte ortaya çıkabilecek benzer bir kriz ile başedebilmek için "daha dirençli" olmaları gerektiği uyarısı da yaptı ve ekledi:

"Kriz sonrası reformlar gibi, bu, hangi değişikliklerin finansal sistemi gelecekteki şoklara karşı güçlendirmeye yardımcı olacağı konusunda derinlemesine düşünmek için bir fırsat."


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