Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, "Toparlanmanın bir sonraki aşaması daha zorlu olacak." dedi.
`Toparlanmanın bir sonraki aşaması daha zorlu olacak`
12.10.2020 07:52
Son güncelleme : 12.10.2020 07:58
Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, koronavirüs salgınının ikinci dalgasından ekonomik toparlanmanın "daha zorlu" olacağını söyledi.
"Gelecek aşama daha zorlu olacak" diye konuşan Lane, "Burada asıl soru, vaka sayılarındaki artış dinamiğinin ne kadar çabuk kontrol altına alınacağı olacak" dedi.
2022 yılında enflasyonun yüzde 1,3 olacağı görüşünü tekrarlayan Lane, ECB'nin yeni teşvik tedbirlerine ihtiyaç olup olmadığını görmek için Euro Bölgesi hükümetlerinin 2021 yılı bütçe planlarını açıklamalarını bekleyeceğini de vurguladı.
"Belirsizliğin bir kısmı bu sonbaharda çözülür" diye konuşan Lane, "Mali planlar konusunda ve salgın konusunda bu sonbaharda daha çok şey öğreneceğiz" dedi.
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