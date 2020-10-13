Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı.
Toplam ciro endeksi arttı
13.10.2020 10:30
Son güncelleme : 13.10.2020 10:32
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 23,5 artış gösterdi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.
10:151.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.181
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|Önceki Kapanış
|: 1.178
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1.182
En Düşük
1.175
10:157,9031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,8900
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|Önceki Kapanış
|: 7,8700
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En Düşük
7,8718
10:159,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|: 9,2900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,2846
10:15486,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 486,21
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|Önceki Kapanış
|: 487,60
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488,58
En Düşük
483,67
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|TLMAN
|35,48
|2.510.600
|% 11,94
|
|KLGYO
|14,08
|6.288.015
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|1.279.920
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|115.770
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|35.026
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,63
|263.500.015
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,61
|114.723.454
|% 0,84
|
|PETKM
|4,64
|91.997.844
|% 0,22
|
|KERVT
|8,10
|88.385.882
|% 5,19
|
|GARAN
|7,15
|87.853.543
|% 0,14
|
|ODAS
|3,63
|263.500.015
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,61
|114.723.454
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,85
|55.636.880
|% 0,54
|
|CEMAS
|2,05
|58.021.030
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,87
|69.460.856
|% -0,35
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8980
|7,9060
|% 0,22
|
|Euro
|9,3111
|9,3192
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2787
|10,3303
|% 0,05
|
|Frank
|8,6501
|8,7022
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% 0,27
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-6,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,14
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