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Toplam ciro endeksi azaldı

12.06.2020 10:18

Son güncelleme : 12.06.2020 10:33
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ciro endekslerini  açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 20,9 azalış  gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, nisanda yıllık sanayi  sektörü ciro endeksi yüzde 24,9, inşaat ciro endeksi yüzde 19,6, ticaret ciro  endeksi yüzde 17,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 23,9 geriledi.

TOPLAM CİRO AYLIK OLARAK DA AZALIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisanda aylık bazda da yüzde 24,5  azaldı.

Nisanda aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,6, inşaat ciro  endeksi yüzde 9,8, ticaret ciro endeksi yüzde 25,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde  22,7 geriledi.




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