Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı

17.09.2020 08:50

Son güncelleme : 17.09.2020 08:58
Kripto para birimlerinde toplam piyasa hacmi 350 milyar doları aştı. Birimlerin değerlerindeki genel düşüşlere bağlı olarak hafta başında 330 milyar dolara kadar inen toplam piyasa hacmi, yeniden başlayan tırmanışla 350.49 milyar dolara ulaştı.



DHA

 

Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte birkaç kez aştığı 11,000 dolar sınırının altına çekildi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.59 artışla 10,913 dolara, piyasa hacmi de, 201.81 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 25'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi son 24 saatte 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara indi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.59 artışla 10,913.74 dolar,

2.Ethereum yüzde 6.07 artışla 380.58 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 5.35 artışla 0.25 dolar,

5.Polkadot yüzde 3.76 artışla 5.25 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.27 artışla 234.35 dolar,

7.Binance Coin yüzde 2.77 artışla 27.45 dolar, 

8.Chainlink yüzde 2.19 artışla 11.01 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 0.42 düşüşle 0.16 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.29 artışla 48.56 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, "Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"11.Kalkınma Planı’nı, Mali Piyasalar başlığı altında kripto paralara yönelik tedbirlere yer vermiştir. Bu maddeler aşağıdaki ifadeleri içermektedir.

249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır, 

250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır. 

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yerli kripto para birimi çıkartılması hedeflenmektedir."

Türkiye’de 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmî Gazetede 6493 sayılı 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun' yürürlüğe girmiş olup Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetlerine bir mevzuat alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Elektronik para kavramının resmi olarak ilk kez yer aldığı söz konusu kanun, AB direktifleri ile paralel düzenlemeler içermekte olup ödeme ve elektronik para piyasalarına ilişkin olarak genel hükümleri kapsamaktadır."


ETİKETLER
kriptoparabitcoin




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.107
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.117 En Düşük
1.105
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 209,00 2.468.716 % 10,00  
YONGA 81,40 14.309.957 % 10,00  
UFUK 12,43 1.003.325 % 10,00  
EGCYH 0,88 2.239.894 % 10,00  
ETYAT 2,31 54.326.308 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4983 7,5030 % -0,02  
Euro 8,8257 8,8451 % -0,25  
Sterlin 9,6669 9,7154 % -0,41  
Frank 8,1848 8,2341 % -0,44  
Riyal 1,9931 2,0031 % -0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 -13,95  
Altın Gr. 469 469 -4,29  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 26,85 26,89 -0,29  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,08  
B. Petrol 41,73 41,73 -0,49  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru