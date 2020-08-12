Toshiba 4 yıldır ilk kez faaliyet zararı açıkladı













AA

Koronaviüs salgınını elektronik cihaz, fotokopi ve çip üretim ekipmanı talebini vurmasının etkisi ile Toshiba, mali yılının ilk çereğinde 12,6 milyar yen (118 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 7,83 milyar yen kar etmişti. Analistlek ilk çeyrekte 3,43 milyar yen zarar bekliyorlardı. Toshiba ilk çeyrekte oluşan zarara rağmen yılın tamamında 110 milyar yen kar hedefini devam ettirdi. Bu, 2020 mali yılında karın 2019'a göre yüzde 15,7 azalacağı anlamına geliyor.