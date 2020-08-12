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Toshiba 4 yıldır ilk kez faaliyet zararı açıkladı

12.08.2020 08:46

Son güncelleme : 12.08.2020 08:54
Japon elektronik devi Toshiba, dört yıldan bu yana ilk kez faaliyet  zararı açıkladı.



AA

Koronaviüs salgınını elektronik cihaz, fotokopi ve çip üretim  ekipmanı talebini vurmasının etkisi ile Toshiba, mali yılının ilk  çereğinde 12,6 milyar yen (118 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 7,83 milyar yen kar etmişti. Analistlek ilk çeyrekte 3,43 milyar yen zarar bekliyorlardı. Toshiba ilk çeyrekte oluşan zarara rağmen yılın tamamında 110 milyar  yen kar hedefini devam ettirdi. Bu, 2020 mali yılında karın 2019'a göre  yüzde 15,7 azalacağı anlamına geliyor.


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