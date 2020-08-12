Japon elektronik devi Toshiba, dört yıldan bu yana ilk kez faaliyet zararı açıkladı.
Toshiba 4 yıldır ilk kez faaliyet zararı açıkladı
12.08.2020 08:46
Son güncelleme : 12.08.2020 08:54
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Koronaviüs salgınını elektronik cihaz, fotokopi ve çip üretim ekipmanı talebini vurmasının etkisi ile Toshiba, mali yılının ilk çereğinde 12,6 milyar yen (118 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladı.
Geçen yılın aynı döneminde ise 7,83 milyar yen kar etmişti. Analistlek ilk çeyrekte 3,43 milyar yen zarar bekliyorlardı. Toshiba ilk çeyrekte oluşan zarara rağmen yılın tamamında 110 milyar yen kar hedefini devam ettirdi. Bu, 2020 mali yılında karın 2019'a göre yüzde 15,7 azalacağı anlamına geliyor.
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|MEGAP
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|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
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|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
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|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
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|18,08
|9.316.771
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|18,18
|122.809.555
|% -9,28
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|ISATR
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|242.000
|% -9,06
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|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
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|ASELS
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|1.835.766.397
|% 0,39
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|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
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|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|7,2110
|% 0,09
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|Euro
|8,4464
|8,4817
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,3656
|9,4126
|% -0,06
|
|Frank
|7,8105
|7,8575
|% -0,20
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-30,10
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|Altın Gr.
|436
|436
|-6,40
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|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
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|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
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|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
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|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,87
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|Gümüş Gr.
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