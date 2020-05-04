Japonya merkezli çokuluslu tüketici ürünleri, elektronik cihazlar ve parçaları üreticisi Toshiba, Japonya`daki fabrikalarında üretime 7 Mayıs`ta yeniden başlayacağını açıkladı. Güney Kore merkezli otomotiv şirketleri Hyundai ve Kia da, ABD`deki fabrikalarında bu hafta içinde üretime başlayacaklar.
Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor
04.05.2020 12:22
Son güncelleme : 04.05.2020 12:22
Toshiba, Covid-19 salgını nedeniyle üretime verdiği 17 günlük aranın ardından, Japonya genelindeki tüm fabrikalarında 7 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başlanacağını duyurdu. Şirketin 76,000 çalışanı 7 Mayıs'tan itibaren iş başı yapacak.
Toshiba iki hafta önce yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle Japonya'daki tüm birimlerinde faaliyetleri durdurduğunu, ayrıca 2019 bilanço sonuçlarını açıklamayı da Mayıs sonuna ertelediğini duyurmuştu.
Güney Kore otomotiv şirketleri de yaptıkları açıklamalarda, ABD'deki fabrikaların piyasa koulları uygun olduğu sürece üretime devam edecekleri belirtildi.
Hyundai'nin Alabama'daki fabrikası 18 Mart'tan bu yana, Kİa'nın Georgia'daki fabrikası da 30 Mart'tan bu yana kapalıydı.
12:0799.234
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -1.876,39
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
12:077,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
12:077,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
12:07385,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,76
|Açılış
|: 385,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|22.331.729
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.078.637
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|19.593.144
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.075.529
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|988.924
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.157.024
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|381.640
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|254.161
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|GARAN
|8,17
|245.095.845
|% -2,04
|
|AFYON
|2,94
|239.029.444
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,64
|229.895.777
|% 2,33
|
|TSPOR
|5,52
|201.399.622
|% 4,15
|
|ASELS
|26,56
|173.922.248
|% -2,14
|
|GSRAY
|2,64
|229.895.777
|% 2,33
|
|AFYON
|2,94
|239.029.444
|% 9,70
|
|ODAS
|1,78
|129.691.859
|% -0,56
|
|DOHOL
|1,84
|87.990.432
|% 2,22
|
|AVOD
|2,86
|124.254.264
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7045
|8,7481
|% -0,30
|
|Frank
|7,2562
|7,3000
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8636
|1,8730
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|5,98
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.522
|8,00
|
|Tam
|2.545
|2.583
|8,20
|
|Yarım
|1.234
|1.263
|4,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,90
|25,90
|-0,54
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:20PNSUT
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 15.82 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 935 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1717, 64 kaybederek (% -1.81 ) 93, 188
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, EGCEY, EKIZ, MMCAS, TACTR, COSMO, YONGA
-
12:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, AGYO, VANGD, YBTAS, HALKS, DARDL, VAKFN, RODRG, TKURU
-
12:18
KONYA, COSMO, YUNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında