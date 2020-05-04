GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor

04.05.2020 12:22

Son güncelleme : 04.05.2020 12:22
Japonya merkezli çokuluslu tüketici ürünleri, elektronik cihazlar ve parçaları üreticisi Toshiba, Japonya`daki fabrikalarında üretime 7 Mayıs`ta yeniden başlayacağını açıkladı. Güney Kore merkezli otomotiv şirketleri Hyundai ve Kia da, ABD`deki fabrikalarında bu hafta içinde üretime başlayacaklar.



Toshiba, Covid-19 salgını nedeniyle üretime verdiği 17 günlük aranın ardından, Japonya genelindeki tüm fabrikalarında 7 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başlanacağını duyurdu. Şirketin 76,000 çalışanı 7 Mayıs'tan itibaren iş başı yapacak.
 
Toshiba iki hafta önce yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle Japonya'daki tüm birimlerinde faaliyetleri durdurduğunu, ayrıca 2019 bilanço sonuçlarını açıklamayı da Mayıs sonuna ertelediğini duyurmuştu.
 
Güney Kore otomotiv şirketleri de yaptıkları açıklamalarda, ABD'deki fabrikaların piyasa koulları uygun olduğu sürece üretime devam edecekleri belirtildi.
 
Hyundai'nin Alabama'daki fabrikası 18 Mart'tan bu yana, Kİa'nın Georgia'daki fabrikası da 30 Mart'tan bu yana kapalıydı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:0799.234
Değişim :  -1,86% |  -1.876,39
Açılış :  100.254  
Önceki Kapanış :  101.110  
En Yüksek
100.254 En Düşük
98.909
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRDIN 6,16 22.331.729 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.078.637 % 10,00  
KUTPO 12,88 19.593.144 % 9,99  
OYAYO 6,17 11.075.529 % 9,98  
YONGA 13,00 9.061 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7045 8,7481 % -0,30  
Frank 7,2562 7,3000 % -0,07  
Riyal 1,8636 1,8730 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 5,98  
Altın Gr. 385 385 1,56  
Cumhuriyet 2.468 2.522 8,00  
Tam 2.545 2.583 8,20  
Yarım 1.234 1.263 4,00  
Çeyrek 619 632 2,00  
Gümüş.Ons 14,94 14,98 -0,02  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,00  
B. Petrol 25,90 25,90 -0,54  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru