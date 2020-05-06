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Trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 3 büyük şehirden

06.05.2020 11:25

Son güncelleme : 06.05.2020 11:25
Türkiye`de yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 220 bin taşıtın kaydı yapılırken, bunların yarısından fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir`de trafiğe girdi.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu  itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 23 milyon 361 bin 22  oldu.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü  kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını  kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı  taşıtlar oluşturdu.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye yükseldi. Bu taşıtların illere  göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü. Bu  dönemde kentte 79 bin 33 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. İstanbul'u, 20 bin 493  kayıtla Ankara, 12 bin 536 kayıtla İzmir izledi.

Böylece ocak-mart döneminde trafiğe kaydedilen araçların yarısından  fazlası 3 büyük şehirde kayda geçmiş oldu. Ayrıca, Antalya'da 8 bin 918, Bursa'da 8 bin 532 taşıtın kaydı  yapıldı.

Listenin başındaki İstanbul'da ocakta 36 bin 31, şubatta 17 bin 625,  martta 25 bin 377 taşıtın kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Ankara'da ocakta 9 bin 618, şubatta 4 bin 728 ve martta 6 bin 147  taşıt trafiğe kaydoldu.




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