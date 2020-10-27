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Trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısı arttı

27.10.2020 11:12

Son güncelleme : 27.10.2020 11:37
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 55.9 artarak 736 bin 543 adete yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 82.6 azalarak 35 bin 995 adete geriledi. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 700 bin 548 adet artarak 23 milyon 854 bin 820 adete yükseldi.

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül'de aylık bazda yüzde 1.8 ve yıllık bazda da yüzde 101.6 artışla 105 bin 732 adete çıktı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51.7'sini otomobil, yüzde 22.6'sını motosiklet, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 5.1'ini traktör, yüzde 2.5'ini kamyon yüzde 0.7'sini minibüs, yüzde 0.6'sını özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0.4'ünü otobüs oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 20.3'ü Fiat, yüzde 17.4'ü Renault, yüzde 8.6'sı Toyota, yüzde 6.1'i Volkswagen, yüzde 4.8'i Skoda, yüzde 4.7'si Hyundai, yüzde 4.6'sı Ford, yüzde 3.8'i Honda, yüzde 3.3'ü Nissan, yüzde 3.0'ü Seat, yüzde 2.9'u Peugeot, yüzde 2.5'i BMW, yüzde 2.5'i Audi, yüzde 2.4'ü Opel, yüzde 2.4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2.4'ü Kia, yüzde 2.2'si Dacia, yüzde 2.1'i Citroen, yüzde 0.8'i Volvo, yüzde 0.6'sı Jeep ve yüzde 2.8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 49.6'sı benzin, yüzde 41.7'si dizel, yüzde 5.6'sı LPG yakıtlı, yüzde 3.1'i elektrikli ya da hibritti. 

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 37'si LPG, yüzde 24.3'ü benzin yakıtlı, yüzde 0.2'si elektrikli veya hibritti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 30.9'u 1401-1500, yüzde 24.9'u 1501-1600, yüzde 23.3'ü 1300 ve altı, yüzde 14.4'ü 1301-1400, yüzde 5.5'i 1601-2000, yüzde 0.9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.


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