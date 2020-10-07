ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti ile gerçekleştirilen koronavirüs yardım paketi görüşmelerini sonlandırdı. Halen koronavirüs tedavisi gören Trump`ın görüşmeleri sonlandırdığını açıklamasının ardından ABD borsaları %2`ye yakın değer kaybetti, borsalar günü %1`in üzerinde kayıpla kapattı.
Trump piyasaları sarstı! Değer kaybetti
07.10.2020 13:32
Son güncelleme : 07.10.2020 13:33
Trump'ın bu açıklamasıyla güvenli limanlara olan ilgi yükseldi; bu sebeple dolar da diğer para birimlerine karşı salı günü değer kazandı.
Ancak çarşamba günü dolar bu kazancının bir kısmını geri verdi. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ile kimi Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti milletvekilleri salgın sırasında halka destek olması gerektiğini söyleyerek Trump'ı eleştirdi.
Biden, Trump'ın ABD'lilere sırtını döndüğünü söyledi. Trump teşvik paketi görüşmelerinin sonlandırıldığını söylemesinin ardından dün gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada ise havayolları için 25 milyar dolar, küçük işletmelere destek için 135 milyar dolar ve her ABD'li başına 1.200 dolar yardım içerecek bir paketi derhal hayata geçirme çağrısında bulunarak, "Bu teklifi imzalamaya hazırım" dedi.
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