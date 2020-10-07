Trump piyasaları sarstı! Değer kaybetti















Trump'ın bu açıklamasıyla güvenli limanlara olan ilgi yükseldi; bu sebeple dolar da diğer para birimlerine karşı salı günü değer kazandı.

Ancak çarşamba günü dolar bu kazancının bir kısmını geri verdi. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ile kimi Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti milletvekilleri salgın sırasında halka destek olması gerektiğini söyleyerek Trump'ı eleştirdi.

Biden, Trump'ın ABD'lilere sırtını döndüğünü söyledi. Trump teşvik paketi görüşmelerinin sonlandırıldığını söylemesinin ardından dün gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada ise havayolları için 25 milyar dolar, küçük işletmelere destek için 135 milyar dolar ve her ABD'li başına 1.200 dolar yardım içerecek bir paketi derhal hayata geçirme çağrısında bulunarak, "Bu teklifi imzalamaya hazırım" dedi.