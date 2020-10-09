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Trump`ın kararı petrol fiyatlarını artırdı

09.10.2020 10:41

Son güncelleme : 09.10.2020 10:47
ABD Başkanı Donald Trump`ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre`ye çağrı yapması da, petrol piyasalarında alımı tetikledi. Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşarken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 41 doların üzerine çıktı.




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