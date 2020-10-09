Trump`ın kararı petrol fiyatlarını artırdı

BIST En Aktif Hisseler10:32
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|VANGD
|12,22
|5.778.801
|% 9,99
|MERKO
|23,36
|59.157.347
|% 9,98
|DOBUR
|26,66
|33.858
|% 9,98
|DNISI
|14,03
|2.142.816
|% 9,95
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,9337
|7,9416
|% -0,02
|Euro
|9,3419
|9,3502
|% 0,00
|Sterlin
|10,2506
|10,3020
|% 0,12
|Frank
|8,6216
|8,6736
|% -0,01
|Riyal
|2,1075
|2,1181
|% -0,12
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|15,68
|Altın Gr.
|487
|487
|3,26
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,47
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|0,10
Seans Raporu 10:32
- 10:43 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, PETKM, SAHOL
- 10:43 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, GARAN, AKBNK
- 10:43XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 98 artarak (% 0.47 ) 1, 056
- 10:43 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ETILR, MERKO, ETYAT, AVOD, DENCM, ATSYH, ESEN, DNISI, BASCM
- 10:43 Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, TUCLK, UZERB, TKURU, BALAT, BMELK, KSTUR, ARTI, EMNIS, OLMIP