TÜİK açıkladı! Enflasyon rakamları belli oldu

BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIZIM
|15,90
|35.919.483
|% 1,06
|BUCIM
|6,70
|50.595.781
|% 0,00
|KAREL
|18,45
|29.985.958
|% 0,00
|GOZDE
|5,66
|109.941.905
|% 0,00
|KOZAL
|80,00
|193.704.013
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7569
|7,7639
|% 0,08
|Euro
|9,0937
|9,1035
|% 0,08
|Sterlin
|9,9974
|10,0475
|% -0,10
|Frank
|8,4205
|8,4712
|% 0,32
|Riyal
|2,0630
|2,0734
|% 0,05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,54
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,60
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,08
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|0,00
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,62
Seans Raporu 18:05
- 10:02FMIZP Yüzde 4.18 oranında artışla 127.10 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 944 adet işlem
- 10:01KERVN Yüzde 9.52 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 082, 005 adet işlem
- 17:57CMBTN Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
- 17:54SONME Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
- 17:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS