Türkiye genelinde sanayi üretimi Haziran`da yıllık bazda yüzde 0.1 ve aylık bazda yüzde 17.6 yükseldi.
TÜİK açıkladı! Sanayi üretiminde sevindiren rakam
14.08.2020 11:35
Son güncelleme : 14.08.2020 11:36
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 8.0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.0 arttı.
Buna karşılık, Haziran'da aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 6.7 arttı.
TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 ve yılın birinci çeyreğine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20.2 azaldı.
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|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
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|FADE
|4,65
|3.205.650
|% 9,93
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|ULAS
|4,98
|4.879.472
|% 9,93
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|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.316.374
|% 9,91
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|RALYH
|16,11
|2.046.204
|% -10,00
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|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
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|KLGYO
|8,38
|898.411
|% -9,99
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|KUTPO
|26,62
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|% -9,95
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|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|510.699.632
|% -0,51
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|TUPRS
|79,70
|326.439.714
|% 1,66
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|THYAO
|10,94
|235.114.121
|% -1,80
|
|ASELS
|17,25
|224.908.443
|% -1,93
|
|GARAN
|6,82
|221.199.180
|% -1,59
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|EKGYO
|1,97
|510.699.632
|% -0,51
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|TSKB
|1,09
|99.407.254
|% -2,68
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|DOHOL
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|175.754.581
|% 1,97
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|YKBNK
|2,07
|136.569.774
|% -1,90
|
|KARSN
|3,17
|199.384.279
|% -3,65
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|Riyal
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|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,41
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|Altın Gr.
|461
|462
|0,50
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|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
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|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
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|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
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|Çeyrek
|735
|752
|3,34
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|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,63
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
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|B. Petrol
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|44,67
|-0,29
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