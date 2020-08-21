Tüketici güven endeksi açıklandı















Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında azaldı; Temmuz ayında 60,9 olan endeks, Ağustos ayında 59,6 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 80,6 iken, Ağustos ayında %3,5 oranında azalarak 77,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 79,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında %3,3 oranında azalarak 79,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 59,5 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz ayında 61,0 iken, Ağustos ayında %2,5 oranında azalarak 59,5 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 19,9 iken, Ağustos ayında %8,8 oranında artarak 21,7 oldu.