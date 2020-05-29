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Türk Eximbank’ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu

29.05.2020 09:57

Son güncelleme : 29.05.2020 10:12
Türk Eximbank’ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 olarak gerçekleşti.



AA

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, 678 milyon dolar  karşılığı tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını, MUFG Bank Ltd.  liderliğindeki uluslararası bankaların katılımıyla 14 Mayıs 2020'de imzalamıştı.

Kredinin toplam tutarı akordiyon özelliği ile eklenen yeni katılımlar  ile 723 milyon dolara, yenileme oranı ise yüzde 134 seviyesine yükseldi.

Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı sözleşme  çerçevesinde temin ettiği ilave fonlar dâhil olmak üzere uluslararası  piyasalardan 808 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış oldu.

Fitch Ratings (Fitch), bankanın “B ” olan uzun vadeli yabancı para  kredi notunu ve “durağan” görünümünü teyit ettiğini 22 Mayıs tarihindeki  açıklaması ile duyurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali  Güney, Kovid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği bu dönemde kredi notlarının  korunmasında, bankanın ihracatın finansmanındaki aktif politika rolünün etkili  olduğunu belirtti.

Güney, küresel zorluklara rağmen sağlanan bu yeni finansman olanakları  ile her zamankinden daha güçlü destek sunarak ihracatçıların yanında yer  alacaklarını kaydetti.




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