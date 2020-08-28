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Türk Eximbank`tan ihracatçılara yatırım kredisi hizmeti

28.08.2020 13:54

Son güncelleme : 28.08.2020 13:56
Türk Eximbank, ihracatçılara yönelik 30`u aşkın ürününe bir yenisini daha ekleyerek katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan "Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi" hizmetini devreye aldı.



AA

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, yeni ürün sayesinde, katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçıların Türk Eximbank'tan yatırım kredisi kullanabileceği belirtildi.

Geçen yıl yasal düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankalarının da belirli şartlarda katılım finans faaliyetleri yürütmesine izin verildiği anımsatılan açıklamada, "Bankamız kalkınma ve yatırım bankaları statüsünde değerlendirilmek suretiyle bu yasal izin kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından katılım finans yöntemleriyle fon kullandırımı hakkında faaliyet izni almıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bankanın başvurusu üzerine Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne bağlı danışma kurulunun Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi ürününe uygunluk verdiği aktarıldı.

Bankanın katılım finans fon kullandırma yöntemlerinden kar beyanıyla satım (murabaha) yöntemiyle müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi kullandırımı yapacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garanti altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak, bankamızca doğrudan ülkemiz ihracatçılarının 4 yıldan 10 yıla kadar yatırımı finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacaktır. Söz konusu uzun vadeli kaynak kimya, ilaç, tıbbi teçhizat, makine, elektrikli cihazlar, otomotiv, elektronik, raylı araçlar, tekstil, gıda ve tarım, inşaat ve mobilya endüstrilerine dair sermaye malı harcamalarını finanse etmek amacıyla kullandırılabilecektir. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünü ihracatına yoğunlaşan ve/veya mevcut toplam iş gücünün en az yüzde 30'una kadar kadın veya genç işçi istihdamı yaratmayı veya sürdürmeyi hedefleyen firmalara öncelik sağlanacaktır."

Açıklamada ayrıca, Türk Eximbank'ın, katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan yatırım kredisi programının kurulmasıyla İKB kaynağına ek olarak uluslararası piyasalardan katılım finans yöntemleriyle sağlayacağı kısa ve orta-uzun vadeli sendikasyon ve ikili kaynaklarla katılım bankalarıyla koordinasyon içerisinde Türk ihracatçısına desteğini artırarak sürdüreceği ifade edildi.


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