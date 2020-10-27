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`Türk ihracatçısının başarılı olduğunu dünyaya gösterdik`

27.10.2020 12:50

Son güncelleme : 27.10.2020 13:02
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Pandemiyle başlayan dönemde daha çok çalışarak geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik." dedi.



AA

Gülle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde "Elektrikli Araçlar" temasıyla düzenlediği, 250 bin lira ödüllü "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın sonuçlarının açıklandığı online toplantıda konuştu.

Gençlerin sektörlere ilgi göstermesinin önemli olduğunu belirten Gülle, yarışma kapsamında sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak, özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler ortaya çıkacağını vurguladı.

Gülle, artık üretimin tek başına yetmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir üretim altyapısının önümüzdeki dönemde daha çok önem kazanacağını biliyoruz. Bu sebeple sürdürülebilir üretim ve ihracata odaklanmamız kaçınılmaz yoldur. Otomotiv küresel tedarik zincirlerine eklemlenmiş ve böylelikle sürdürülebilirlik adına ciddi yol kat etmiş bir sektör. Aynı zamanda dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyen sektörlerimiz arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle konvansiyonel ticaretin şekil değiştirdiği, küresel ticarette korumacılık rüzgarları estiği, küresel değer zincirlerinin kısaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu sebeple firmalarımızı hızlı karar alan, ayakları yere basan ve kusursuz iş çıkaran firmalara dönüştürmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor."

"Artık 'Made in Türkiye' logosu bir prestij göstergesi haline gelmiştir"

Ürünlerin marka değerini artırarak daha yüksek katma değere önem verilmesini vurgulayan Gülle, "İhracatçılarımızın yeni tasarımlarla, yeni fikir ve dizaynlarla ürünlerinin değerine değer katmalarını istiyoruz. Pandemiyle başlayan dönemde daha çok çalışarak geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik. Geçtiğimiz eylül ayında 16 milyar doların üzerine çıkarak en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdik. Bu rekorda salgında en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün salgın öncesi ihracat rakamlarına ulaşmasının katkısını gözardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Gülle, eylülde otomotiv sektörünün gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolarlık ihracatla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5'lik artış sağladığını belirterek, "Otomotiv sektörünü aylık ihracat rakamlarında neredeyse her ay en üst basamakta görmekteyiz. Ülke sanayisinin dinamosu olan sektörümüz sadece kendisi için değil aynı zamanda tedarik sağladığı tüm sektörler için de önemli bir itici güçtür. Bizler dünyanın dört bir yanındaki üreticilerle sizlerin katkılarıyla kolayca rekabet edebilmekteyiz. Sizlerin emekleriyle bugün Türk ihraç ürünleri uluslararası pazarlarda fark yaratmaktadır. Artık 'Made in Türkiye' logosu bir prestij göstergesi haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin artık teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bir ülke konumunda olması gerektiğinin altını çizen Gülle, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda ortaya koyduğumuz misyonu da desteklemektedir. Rekabetin kıyasıya yaşandığı otomotiv sektöründe en önemli argüman haline gelen tasarım konusunda düzenlenen bu yarışma Türk otomotiv sektörü için önemli bir adımdır. Siz başarılı tasarımcılarımızın emekleriyle katma değerli ürünlerin ihracat hacmi artacak ve ülkemiz ihracatı yeni rekorlara koşmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. 


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