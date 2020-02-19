GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TürkAkım`dan Avrupa`ya 506,3 milyon metreküp gaz taşındı

19.02.2020 11:30

Son güncelleme : 19.02.2020 11:31
Rusya doğal gazını Türkiye`ye ve Türkiye üzerinden Avrupa`ya ileten TürkAkım doğal gaz boru hattı aracılığıyla ocakta Avrupa`ya 506,3 milyon metreküp gaz taşındı.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak'ta açılışı  yapılan TürkAkım Projesi'nin Avrupa'ya giden kolundan Bulgaristan'a geçen ay  506,3 milyon metreküp gaz iletildi.

Uluslararası anlaşmalar gereğince Türkiye üzerinden taşınan her birim  metreküp gaz için devlet tarafından belirli bir ücret tahsil edilecek.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre  uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara  hattından oluşan TürkAkım Projesi, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır  hale getirilmişti.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar  metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk  hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden  Avrupa'ya her gün gaz taşınıyor.

Türkiye'de, TürkAkım Projesi kapsamında hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edilmişti.

BOTAŞ ve Gazprom Export'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından yapılıp işletilen ve Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar  uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı bu kısa süreçte yapıldı.

Ayrıca, BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:14120.209
Değişim :  0,53% |  635,26
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465 En Düşük
119.962
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 8,76 876 % 14,96  
OSTIM 2,67 67.908.414 % 12,18  
TSPOR 7,12 216.292.671 % 9,71  
ALCTL 23,74 63.591.702 % 9,70  
YBTAS 4.480,00 116.480 % 9,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8698 7,9093 % 0,08  
Frank 6,1502 6,1872 % 0,03  
Riyal 1,6137 1,6218 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.607 1.607 3,79  
Altın Gr. 313 313 0,52  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 0,11  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,02  
B. Petrol 58,21 58,21 0,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru