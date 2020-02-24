Turkcell`in 2019 yılı grup net karı yüzde 60.6 artışla 3.25 milyar lira oldu.
Turkcell`in 2019 karı 3.25 milyar TL
24.02.2020 09:12
Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, net kâr tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşirken; net kârdaki artışta güçlü operasyonel performans, ihtiyatlı finansal risk yönetimi ve Fintur satışı etkili oldu.
Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019'da toplam hasılatı yüzde 18 civarı artışla 25.1 milyar lira
olarak gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %19 artarken, FAVÖK marjı %41.5 oldu.
Şirket, 2020 beklentilerini de açıklarken; bu yıl %13-16 gelir büyümesi, %39-42 aralığında FAVÖK marjı öngörüyor. Şirketin 2020 için operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı ise %16-18 seviyesinde.
12:26114.058
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -2.771,74
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
12:266,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0633
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1552
En Düşük
6,0929
12:266,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0532
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
12:26334,05
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 12,03
|Açılış
|: 334,05
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,05
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|91.534.440
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|FENER
|14,49
|136.958.092
|% -10,00
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|AYCES
|10,90
|317.684
|% -7,63
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|THYAO
|13,82
|794.500.196
|% -4,82
|
|IPEKE
|10,29
|354.026.355
|% 5,54
|
|ASELS
|28,38
|334.547.213
|% -1,60
|
|KOZAA
|12,90
|277.675.817
|% 2,87
|
|KRDMD
|2,71
|220.694.516
|% -3,90
|
|CEMAS
|1,26
|132.646.951
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|193.187.868
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,71
|220.694.516
|% -3,90
|
|THYAO
|13,82
|794.500.196
|% -4,82
|
|TEKTU
|1,56
|88.972.604
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9217
|7,9614
|% 0,63
|
|Frank
|6,2513
|6,2890
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|41,05
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,64
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,98
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,37
|
|Çeyrek
|532
|545
|16,68
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|56,09
|56,09
|-1,85
|