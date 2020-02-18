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Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 11. oldu

18.02.2020 13:12

Son güncelleme : 18.02.2020 13:12
Otomotiv Distribütörleri Derneği`nin açıkladığı verilere göre Türkiye, toplam otomobil satışlarında Avrupa`da 11. sırada yer aldı.



DHA

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7.4 azaldı ve geçen yılki 1.23 milyon adetten, 1.14 milyon adede geriledi.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16.3 ile İzlanda ve yüzde 14.1 ile Polonya'da görüldü.

Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 35.1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6.2 oranlarıyla yer alırken, Türkiye yüzde 100.5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.




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