Otomotiv Distribütörleri Derneği`nin açıkladığı verilere göre Türkiye, toplam otomobil satışlarında Avrupa`da 11. sırada yer aldı.
Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 11. oldu
18.02.2020 13:12
Son güncelleme : 18.02.2020 13:12
DHA
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7.4 azaldı ve geçen yılki 1.23 milyon adetten, 1.14 milyon adede geriledi.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16.3 ile İzlanda ve yüzde 14.1 ile Polonya'da görüldü.
Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 35.1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6.2 oranlarıyla yer alırken, Türkiye yüzde 100.5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.
12:57120.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -668,03
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:576,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:576,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
12:57310,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,65
|Açılış
|: 310,00
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,94
|29.814.682
|% 12,64
|
|TSPOR
|6,28
|279.304.334
|% 12,34
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|YKGYO
|4,00
|163.543.695
|% 10,50
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,06
|62.154.912
|% -11,42
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|RAYSG
|4,23
|4.918.292
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,55
|958.505.373
|% 2,90
|
|THYAO
|15,04
|907.086.890
|% -1,64
|
|ODAS
|2,35
|369.646.833
|% -0,42
|
|TSPOR
|6,28
|279.304.334
|% 12,34
|
|ISGYO
|2,04
|263.548.783
|% 2,51
|
|GSRAY
|3,55
|958.505.373
|% 2,90
|
|ODAS
|2,35
|369.646.833
|% -0,42
|
|ISGYO
|2,04
|263.548.783
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,64
|195.904.427
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,97
|258.254.859
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% 0,31
|
|Frank
|6,1620
|6,1991
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,69
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|14,71
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,11
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|56,61
|56,61
|-1,06
|