Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye ve Azerbaycan`dan enerjide iş birliği protokolü

01.11.2020 11:20

Son güncelleme : 01.11.2020 12:08
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Azerbaycan Enerji Düzenleme Ajansı (AERA) arasında elektrik ve doğal gaz piyasalarında uyumlu bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için iş birliği protokolü imzalandı.



AA

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, protokol EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve AERA Başkanı Dr. Samir Akhundov tarafından 27 Ekim'de imzalandı.

İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, her iki ülkenin elektrik ve doğal gaz piyasalarında tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması sağlanacak. Bu amaçla, kurumların bilgi ve deneyimleri çeşitli seminerler, toplantılar, personel değişimi ve elektronik bilgi akışı yoluyla paylaşılacak.

Bölgesel elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulmasında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapılması ve ikili iş birliğinin çok taraflı iş birliğine dönüştürülmesi için fırsatlar değerlendirilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, imza törenindeki konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına dikkati çekerek, son günlerde Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a desteğini vurguladı.

EPDK ve AERA arasındaki protokolle yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmekle kalmayacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu protokol aynı zamanda bölgesel ve uluslararası yapılanmaların yanı sıra üçüncü taraflarla olan ilişkileri de ortaklaşa şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’deki elektrik ve doğal gaz piyasalarının mimarı olan kurumumuzun bilgi ve deneyimlerini kardeşleriyle memnuniyetle paylaşmaya hazır olduğunu vurgulamak istiyorum. İmzaladığımız bu protokol, 20 yıla yakın sürede kaydettiği aşama sonucunda sahip olduğu modern enerji piyasasıyla bulunduğumuz coğrafyada örnek konuma gelen ülkemizin deneyimlerinin, enerji piyasalarını serbestleştirme sürecinde olan ve önemli bir tedarikçimiz konumundaki Azerbaycan’a aktarılması açısından da büyük fırsatlar sunuyor."


ETİKETLER
Azerbaycantürkiyeson haberSon dakikason dakika haberler




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.112
Değişim :  -1,30% |  -14,62
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,30 841.135 % 10,00  
CUSAN 6,27 23.927.159 % 10,00  
IZMDC 23,76 14.886.448 % 10,00  
KARTN 1.812,80 65.290.443 % 10,00  
CASA 36,30 1.643.700 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3392 8,3407 % 0,63  
Euro 9,6692 9,6699 % -0,11  
Sterlin 10,7972 10,8513 % 1,15  
Frank 9,0777 9,1324 % 0,80  
Riyal 2,2219 2,2331 % 0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 10,79  
Altın Gr. 505 505 7,50  
Cumhuriyet 3.355 3.406 56,00  
Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,40  
Gümüş Gr. 6,35 6,37 0,17  
B. Petrol 37,84 37,84 -0,42  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru