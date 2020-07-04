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Türkiye yolları elektriklenmeye devam ediyor

04.07.2020 11:44

Son güncelleme : 04.07.2020 11:44
Bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 arttı.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği  verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk  altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin  68 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde  kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede  ulaştı.

2000CC ÜSTÜ OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI AZALDI

Söz konusu dönemde, otomobil pazarında motor hacmine göre 1600cc  altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc  aralığındaki otomobil satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak yüzde  0,2 olarak belirlendi.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 1,1 GERİLEDİ

2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre  değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1  pay aldı.

Dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay alırken,  otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 oldu. Elektrikli ve  hibrit otomobillerin payı ise 2,9 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 76,9 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 47,9 yükseldi. Dizel  otomobil satışları ise yüzde 1,1 geriledi.

EN FAZLA ARTIŞ ORANI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE KAYDEDİLDİ

Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil  satışı gerçekleşti.

Böylece, bu yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil  satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları  da yüzde 18 artış gösterdi.

Ayrıca en fazla artış oranı da elektrikli otomobillerde  kaydedildi.

EN ÇOK VERGİ ORANI DÜŞÜK OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Haziran sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde  85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 123 bin 384 adetle yüzde 60,6 pay, B segmenti  otomobiller de 50 bin 271 adetle yüzde 24,7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde  tipi yüzde 44,1 payla yine sedan otomobiller oldu.Sedan otomobilleri, yüzde  27,6 payla SUV ve yüzde 25,2 payla da hatchback takip etti.




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