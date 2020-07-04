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Türkiye`de OSB`siz şehir kalmadı

04.07.2020 10:44

Son güncelleme : 04.07.2020 10:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlı sanayileşme politikaları kapsamında yılın ilk altı ayında 6 OSB’ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek, "Hakkari Yüksekova OSB’nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320`ye ulaştı. Böylece OSB’si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı." dedi.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  liderliğinde proaktif bir yaklaşım izlediklerini vurgulayarak, vatandaşların  sağlığı ve iktisadi sürdürülebilirlik dikkate alınarak atılan adımlardan  bahsetti.

Son dönemdeki ekonomik gelişmelerin, hükümetçe uygulanan politikalar  sayesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, mayıs ayından itibaren güçlü bir  canlanmaya şahit olunduğunu dile getirdi.

Varank, OSB'lerdeki elektrik tüketiminin "sanayinin nabzını" ölçmekte  kritik göstergelerden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu verilerin yönü ve büyüklüğüyle, sanayi üretimi arasında yüksek bir  korelasyon var. Haziranda OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 36 daha  fazla gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemin sadece yüzde 8 altındayız. Otomotiv  sektörü, gerek iç gerekse dış piyasalarda bu krizin etkilerini derinden hisseden  sektörlerin başında geldi. Otomotiv ana ve yan sanayi ağırlıklı kümelenmelerin  olduğu Sakarya-Bursa-Kocaeli bölgesindeki 19 OSB'de elektrik tüketimi mayısa göre  ortalama yüzde 45 daha fazla oldu."

"G-20 ÜLKELERİNİN TAMAMINI GERİDE BIRAKTIK"

İmalattaki canlanmayı gösteren İstanbul Sanayi Odası Satın Alma  Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) hazirandaki değerinin de kendilerini  şaşırtmadığını belirten Varank, "Haziran verisi, son 28 ayın en yüksek değeri.  İmalatçıların üretim hacimleri ve yeni siparişler tekrar büyüme bölgesine geçti.  Haziran PMI verilerimizle, G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık."  ifadelerini kullandı.

Varank, yeni normale geçiş döneminde, Türkiye'nin emsallerine ve  gelişmiş ülkelere göre pozitif ayrıştığına dikkati çekerek, yılın ilk yarısında  sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletme kaydolduğunu, haziranda 1421 yeni sanayi  işletmesi kurulduğunu ve bu sayının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91  daha fazla olduğunu bildirdi.

"OSB'LERDE 583 YENİ FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ"

Planlı sanayileşme politikaları kapsamında ilk altı ayda Kocaeli KOBİ,  Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ  Marmara-Ereğlisi ve Hakkari Yüksekova OSB’lerine tüzel kişilik kazandırdıklarını  dile getiren Varank, "Hakkari Yüksekova OSB’nin de tüzel kişilik kazanmasıyla  ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB’si olmayan hiçbir ilimiz  kalmadı." dedi.

Varank, OSB'lerde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrikanın üretime  geçtiği bilgisini vererek, bu fabrikalar için sanayicilerin 10 milyar liraya  yakın yatırım harcaması yaptığını ve bu sayede gıda, tekstil, kimyasal ürünler,  makine-ekipman, kauçuk ve plastik imalatı gibi alanlarda üretim kapasitesinin  geliştiğini kaydetti.

TEŞVİK BELGESİ SAYISINDA REKOR

Özel sektörün yatırım iştahını teşvik belgelerine olan talepten de  ölçebildiklerine işaret eden Varank, "Haziranda 859 teşvik belgesi düzenledik.  Böylece, teşvik tarihimizde aylık bazda düzenlenen en yüksek belge sayısına  ulaştık. İlk 6 ayda, geçen seneye göre yüzde 14’lük bir artışla 84 milyar liralık  sabit yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin  üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı doğacak." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ CANLANMAYA SÜREKLİLİK KAZANDIRMAK"

Tüketicinin ve üreticinin ekonomiye güveninin arttığına değinen  Varank, "Hükümet olarak hedefimiz bu canlanmaya süreklilik kazandırmak böylece  sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme anlayışını piyasalara hakim  kılmak." dedi.

Varank, dış talebin de yeniden toparlanmaya geçtiğini belirterek,  hazirandaki 13,5 milyar dolarlık ihracatın geçen seneye göre yaklaşık yüzde  16’lık bir artışa denk geldiğini söyledi.

Son dönem gelişmelerin, ekonomide işlerin yoluna girmeye başladığının  göstergesi olduğuna dikkati çeken Varank, "Koşulların bu şekilde devam etmesiyle,  ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü  büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz. Ekonomik konjonktürdeki gelişmeler  istihdam rakamlarına da yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"HAMLE" SONUÇLARI YAKINDA AÇIKLANACAK

Yeni normale geçiş sürecinin sektörlere etkisini, reel sektörle  istişare içinde değerlendirdiklerine dikkati çeken Varank, küresel eğilimleri de  yakından takip ettiklerini vurguladı.

Varank, yurt içi kabiliyetleri geliştirme ve küresel pazarlarda daha  yukarılara çıkma hedefiyle hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi  Programını anımsatarak, "Toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira olan 52 farklı proje  Komitemize sunuldu. Sonuçları yakında açıklayacağız. Yılın ikinci yarısında,  öncelikli sektörler olarak belirlediğimiz motorlu kara ve deniz taşıtları, raylı  sistemler, elektrik-elektronik, yarı iletkenler, havacılık-uzay, kimya-ilaç ve  tıbbi cihazlar alanlarında yeni çağrılara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Özel sektöre Hamle programının parçası olması çağrısında bulunan  Varank, KOSGEB’in imalat sektöründe dijitalleşme çağrısına da yakında  çıkacaklarını söyledi.

196 FİRMAYA GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Varank, salgında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami  seviyede uyulmasının şart olduğunu belirterek, sanayi tesislerinde alınması  gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını hatırlattı.

Kılavuzdaki tedbirleri yerine getiren firmalara, "COVID-19 Güvenli  Üretim Kalite Belgesi" verdiklerini söyleyen Varank, "Şimdiye kadar 400 sanayi  işletmesi bu belgeyi almak için bize başvurdu. Denetimi biten 196 firmanın  belgelendirme işlemlerini tamamladık. TOBB üyeleri olarak bu belgeyi almak üzere  TSE’ye başvurmalı ve piyasada size duyulan güveni tazelemelisiniz." şeklinde  konuştu.

TOPLANTI 5 SAAT SÜRDÜ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile sanayi odası ve sanayi sektör  meclisleri başkanlarının katılımıyla sanayinin durumunun değerlendirildiği  toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank'a, verimli geçen  toplantı için teşekkürlerini iletti.




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