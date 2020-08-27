Türkiye`den geçen boru hatlarıyla taşınan ham petrol Temmuz`da yıllık yüzde 16,6 azaldı.
Türkiye`den taşınan ham petrol azaldı
27.08.2020 07:50
Son güncelleme : 27.08.2020 08:06
Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %16,6 düşüşle 36 milyon 860 bin varil oldu.
2019 yılının aynı ayında söz konusu hatlardan 42 milyon 996 varil petrol taşınmıştı.
BOTAŞ tarafından açıklanan verilere göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) boru hattı ile 15 milyon 874 bin varil, Irak-Türkiye boru hattı ile 16 milyon 507 bin varil, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile 2 milyon 501 bin varil ve Batman-Dörtyol boru hattı ile 1 milyon 978 bin varil ham petrol taşıması yapıldı.
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