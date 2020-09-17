Türkiye`nin altın rezervi 7 ay sonra ilk kez geriledi















Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi 7 aylık yükselişin ardından ilk kez düşüş gösterdi.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,30 milyon ons olan rezervler, Ağustos ayında 22,20 milyon onsa geriledi.

IMF verileri ile Türkiye'nin altın rezervi bu yılın ilk 7 ayında sürekli olarak artış göstermişti.

IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,38 milyon ons artış yaşanmış oldu.