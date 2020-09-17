IMF verilerine göre, Türkiye`nin altın rezervi 7 ayın ardından ilk kez geriledi.
Türkiye`nin altın rezervi 7 ay sonra ilk kez geriledi
17.09.2020 15:06
Son güncelleme : 17.09.2020 15:07
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi 7 aylık yükselişin ardından ilk kez düşüş gösterdi.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,30 milyon ons olan rezervler, Ağustos ayında 22,20 milyon onsa geriledi.
IMF verileri ile Türkiye'nin altın rezervi bu yılın ilk 7 ayında sürekli olarak artış göstermişti.
IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,38 milyon ons artış yaşanmış oldu.
14:521.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
14:527,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5578
En Düşük
7,4825
14:528,9132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9308
En Düşük
8,8040
14:52473,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 473,08
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,26
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|UZERB
|11,02
|2.931.959
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|20.407.512
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,12
|534.650.150
|% -1,58
|
|AVOD
|4,44
|448.310.573
|% 9,90
|
|PETKM
|4,33
|319.205.546
|% -0,46
|
|KARSN
|3,00
|284.834.932
|% 2,04
|
|GARAN
|6,68
|282.999.359
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,12
|534.650.150
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,08
|150.581.146
|% -0,92
|
|AVOD
|4,44
|448.310.573
|% 9,90
|
|KARSN
|3,00
|284.834.932
|% 2,04
|
|CEMAS
|1,66
|142.628.546
|% 0,61
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5514
|7,5539
|% 0,66
|
|Euro
|8,9182
|8,9236
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,7096
|9,7583
|% 0,03
|
|Frank
|8,2572
|8,3070
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0071
|2,0171
|% 0,58
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-12,06
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|-5,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-3,74
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,82
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,91
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,16
|