Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Türkiye`nin altın rezervi 7 aydır artış gösteriyor.
Türkiye`nin altın rezervi 7 aydır artıyor
20.08.2020 11:04
Son güncelleme : 20.08.2020 11:08
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bu yılın ilk ayında başlayan yükseliş, Temmuz ayında da devam etti.
Buna göre, bir önceki ay 22,08 milyon ons olan rezervler, geçen ay sonunda 22,30 milyon onsa yükseldi. IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,48 milyon ons artış yaşanmış oldu.
Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi 45,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
10:521.118
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.116
10:527,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7,4340
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En Düşük
7,2632
10:528,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,6931
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|Açılış
|: 455,93
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
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459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.905.853
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.165.748
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,46
|1.140.785.074
|% 5,44
|
|TUPRS
|88,45
|1.009.099.323
|% 2,91
|
|RTALB
|59,60
|246.169.860
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,83
|223.372.055
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,01
|198.166.609
|% 2,73
|
|PETKM
|4,46
|1.140.785.074
|% 5,44
|
|ZOREN
|2,83
|223.372.055
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|146.948.884
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|198.166.609
|% 2,73
|
|AKENR
|2,07
|86.436.727
|% 6,70
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3185
|7,3220
|% 0,46
|
|Euro
|8,6709
|8,6795
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,5497
|9,5976
|% 0,25
|
|Frank
|7,9855
|8,0336
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9458
|1,9555
|% 0,35
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|7,48
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,19
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|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
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|B. Petrol
|45,07
|45,07
|-0,30
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