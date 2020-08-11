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Türkiye`nin Temmuz`da altın ithalatı arttı

11.08.2020 17:09

Son güncelleme : 11.08.2020 17:11
Türkiye`nin 2020 yılı Temmuz ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %60 artışla 21 bin 611 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 13 bin 509 Kg olmuştu.



AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 50 bin 710 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 31 bin 199 Kg olmuştu.


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