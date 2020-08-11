Türkiye`nin Temmuz`da altın ithalatı arttı













AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 50 bin 710 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 31 bin 199 Kg olmuştu.