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Türkiye`ye yabancı yatırımının artması bekleniyor

07.02.2020 11:26

Son güncelleme : 07.02.2020 11:26
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, bazı yabancı yatırımcıların şirket evliliği veya satın alma konusunda Türkiye ile ilgilendiklerini belirterek, "Hem öngörülebilirliğin artması hem de bazı yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgilenmesi nedeniyle ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarında bu yıl yükseliş bekliyoruz" dedi.



AA

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un herkes için çok  zorlu bir yıl olduğunu kaydederek, özellikle küresel anlamda herkesin göremediği,  kontrol edemediği birtakım gelişmeler yaşandığını söyledi.

Global anlamda yaşanan ticaret savaşlarının ve korumacılık  önlemlerinin küresel yatırımlara yönelik olumsuz etkilerine değinen Sargın,  yatırım tutarının 2018'de globalde 1,3 trilyon dolar, Türkiye'de 13 milyar dolar  olarak gerçekleştiğini, 2019'da henüz netleşmese de bu rakamların bir miktar  düşmesini beklediklerini anlattı.

Sargın, 2020'de dünya ekonomisinde biraz daha öngörülebilirliğin  yükseleceğini, bunun küresel yatırımlara olumlu yansıyacağını belirterek, "Bazı  yabancı yatırımcıların şirket evliliği veya satın alma konusunda Türkiye ile  ilgilendiklerini biliyoruz. Dolayısıyla hem öngörülebilirliğin artması hem de  bazı yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgilenmesi nedeniyle ülkemize yönelik  doğrudan yabancı yatırım tutarında bu yıl yükseliş bekliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl özellikle birleşme ve satın almalarda Türkiye'de bir  hareketlilik görülebileceğini vurgulayan Sargın, bu yatırımların yenilikçi  sektörlerde de olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Türkiye'nin şu anda uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 1 pay  aldığını ifade eden Sargın, "Bu rakam Türkiye'nin potansiyelinin çok altında.  Hedefimiz, görmek istediğimiz; Türkiye'nin bu yatırımlardan payını yüzde 3'e  yükseltmesi. Bu durumda Türkiye en çok yatırım çeken ilk 10 ülke arasına girmiş  olacak. Bu hedefe doğru koşmamız lazım." dedi.

Sargın, Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumda yaşanan sıkıntılardan  bahsederek, halihazırda mevcut yabancı yatırımcıları burada tutmak için özel   gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.

"YATIRIMCILAR UZUN VADEDE TÜRKİYE'DE HEP KAZANDI"

Sargın, YASED üyeleri arasında 100 yıldır Türkiye'de yatırım yapmış  şirketlerin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye yıllar içerisinde ne günler gördü, neler yaşadı biliyorsunuz,  tahmin ediyorsunuz. Ancak uzun vadede yatırımcılar Türkiye'de hep kazandı ve  ülkemizin ekonomik büyüme anlamında yönünün yukarı doğru olduğunun farkındalar.  Bu kapsamda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun bizim de çok  önem verdiğimiz bir çalışması var. Devletimiz ile birlikte YASED'in de aktif  katılım sağladığı bu kurul, Yatırımlar Çerçeve Kanunu için çalışıyor. Yatırım  ortamını kendi içimizde, en azından kontrol edebildiğiniz  ortamda en iyi hale  getirirsek bu yatırımcılar mutlu kalır, kendi yatırımlarını büyütürler. Bizim  çalışmalarımız da gösteriyor ki aslında bugün Türkiye'deki yeni yatırımların çoğu  mevcut yatırımcıların yatırımlarını büyütmelerinden geliyor, yeni yatırımcıya bu  jeopolitik ortamda çekmek daha zor."

Sargın, mevcut dış yatırımcıların Türkiye'yi tanıdığı ve ülkenin  potansiyeline inandığı için yatırımlarını büyüttüğünü söyledi.

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRECEK YENİ KANUN GELİYOR

Sargın, Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde son  2 yılda önemli çalışmalarla 27 sıra birden sıçradığını ve 33'üncülüğe  yükseldiğini anımsatarak, bu alanda çok önemli bir başarı yakalandığını  vurguladı.

Endekste yakaladıkları yükselişle Türkiye'nin bir konuya  odaklandığında neleri başarabileceğini gösterdiğini dile getiren Sargın, Yatırım  Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları sayesinde bu güzel  işlerin süreceğini, kamu ile özel sektörün el birliğiyle başarının devam  ettirileceğini anlattı.

Sargın, "Türkiye olarak yüksek katma değerli ve teknolojili yatırımlar  istiyoruz. 'Bunları çekmek için Türkiye'nin yatırım stratejisini oluşturmamız'  lazım diyoruz. Söz konusu kanun sayesinde bu konularla ilgili çekim gücü olmak  için düzenlemeler yapılıyor. Arka tarafta büyük sinerji var ancak bu çalışmaların  fazla görünürlüğü yok." diye konuştu.

"BREXİT SONRASI SÜRECİN TÜRKİYE İÇİN OLUMLU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sargın, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik  ilişkilerin nasıl olması gerektiğine değinerek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden  çıkmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

İki ülke arasında sıkı bir ticaret bulunduğunu dile getiren Sargın,  "Brexit sonrası sürecin Türkiye için her halükarda olumlu gelişeceğini  düşünüyorum. Ancak iyi planlama yapmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sargın, Türkiye'nin İngiltere'ye yeni alternatifler sunabileceğini  kaydederek, "İngiltere'den yeni gelecek yatırımcılara da ticaretle ilgili de yeni  kapılar açabiliriz. İngiltere bizim feda edemeyeceğimiz çok önemli bir ticaret ve  yatırım ortağımız. Bununla ilgili  çalışmalar yürütülüyor ve iyi bir yere doğru  gitmesini ümit ediyorum." diye konuştu.




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