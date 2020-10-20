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UBS, son 10 yılın en iyi üçüncü çeyreğini yaşadı

20.10.2020 10:22

Son güncelleme : 20.10.2020 10:24
UBS, 2020 üçüncü çeyreğin son 10 yılın en iyi üçüncü çeyreği olduğunu açıkladı.



İsviçre'nin en büyük bankası UBS, 2020 üçüncü çeyreğin, son 10 yılın en iyi üçüncü çeyreği olduğunu ve net karını yüzde 99 oranında artırdığını bildirdi.

UBS'in üçüncü çeyrekte net karı analist beklentilerini aşarak 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Analistler ise 1,5 milyar dolar kar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte UBS'in vergi öncesi karı yüzde 92 artarak 2,6 milyar dolar olurken, faaliyet karı 7,08 milyar dolardan 8,9 milyar dolara çıktı.


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