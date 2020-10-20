UBS, 2020 üçüncü çeyreğin son 10 yılın en iyi üçüncü çeyreği olduğunu açıkladı.
UBS, son 10 yılın en iyi üçüncü çeyreğini yaşadı
20.10.2020 10:22
Son güncelleme : 20.10.2020 10:24
İsviçre'nin en büyük bankası UBS, 2020 üçüncü çeyreğin, son 10 yılın en iyi üçüncü çeyreği olduğunu ve net karını yüzde 99 oranında artırdığını bildirdi.
UBS'in üçüncü çeyrekte net karı analist beklentilerini aşarak 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Analistler ise 1,5 milyar dolar kar bekliyorlardı.
Üçüncü çeyrekte UBS'in vergi öncesi karı yüzde 92 artarak 2,6 milyar dolar olurken, faaliyet karı 7,08 milyar dolardan 8,9 milyar dolara çıktı.
10:091.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 1.208
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|Önceki Kapanış
|: 1.205
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1.210
En Düşük
1.207
10:097,9029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,9090
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|Önceki Kapanış
|: 7,9320
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7,9076
En Düşük
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10:099,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,2625
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 483,35
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|Önceki Kapanış
|: 482,31
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483,83
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler10:07
|TSKB
|1,54
|78.090.468
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KONYA
|625,50
|3.914.379
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|93.970
|% 9,99
|
|POLTK
|427,10
|3.365.548
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|BALAT
|8,49
|235.054
|% -9,97
|
|BASCM
|7,60
|114.988
|% -9,95
|
|SKBNK
|2,08
|117.877.048
|% 4,00
|
|SISE
|6,85
|97.896.604
|% -0,15
|
|ALBRK
|1,80
|93.652.477
|% 4,05
|
|GARAN
|7,49
|83.333.331
|% -0,13
|
|TSKB
|1,54
|78.090.468
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,08
|117.877.048
|% 4,00
|
|ALBRK
|1,80
|93.652.477
|% 4,05
|
|TSKB
|1,54
|78.090.468
|% 10,00
|
|CEMAS
|2,34
|35.510.568
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|97.896.604
|% -0,15
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9009
|7,9027
|% 0,30
|
|Euro
|9,2950
|9,3023
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1936
|10,2448
|% 0,25
|
|Frank
|8,6468
|8,6989
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1000
|2,1105
|% 0,32
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-0,73
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,04
|
|B. Petrol
|42,57
|42,57
|-0,05
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