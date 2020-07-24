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UBS platin fiyatı tahminlerini yükseltti

24.07.2020 10:13

Son güncelleme : 24.07.2020 10:13
UBS platin fiyatı tahminlerini 850 dolar/ons seviyesinden 975 dolar/ons seviyesine çıkardı.



UBS, Eylül ve Aralık sonu için platin fiyatı tahminlerini 850 dolar/ons seviyesinden 975 dolar/ons seviyesine çıkardı.

2021 Mart ve Haziran sonu için platin fiyatı beklentileri de 950 dolar/ons seviyesinden 1.025 dolar/ons ve 1.050 dolar/ons seviyelerine yükseltildi.




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