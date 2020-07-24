UBS platin fiyatı tahminlerini yükseltti















UBS, Eylül ve Aralık sonu için platin fiyatı tahminlerini 850 dolar/ons seviyesinden 975 dolar/ons seviyesine çıkardı.2021 Mart ve Haziran sonu için platin fiyatı beklentileri de 950 dolar/ons seviyesinden 1.025 dolar/ons ve 1.050 dolar/ons seviyelerine yükseltildi.