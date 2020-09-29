Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

UBS`ten flaş altın tahmini!

29.09.2020 08:50

Son güncelleme : 29.09.2020 08:56
UBS Global Wealth Management`ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, "Altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar seviyesine ulaşması büyük olasılık." dedi.



UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, CNBC'ye yaptığı değerlendirme altın alma zamanı olduğunu savundu.

"Altını beğeniyoruz, çünkü altın fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons seviyesine ulaşması büyük olasılık" diye konuşan Tay, altının ABD seçimleri ve COVID-19 salgınında istenmeyen gelişmelere karşı iyi bir hedge imkanı sunduğunu da vurguladı.

Tay, altın fiyatında son dönemde yaşanan zayıflığın yatırımcılara piyasaya girmeleri için çok iyi bir noktayı temsil ettiğini de öne sürdü.

Uluslararası piyasalarda spot altın bu saban düne göre yüzde 0,17 kayıpla 1878,18 dolar/ons sevilesinden işlem görüyor.


ETİKETLER
UBSaltınons




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.121
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.131 En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8198 7,8220 % 0,27  
Euro 9,1285 9,1357 % 0,35  
Sterlin 10,0067 10,0568 % 0,20  
Frank 8,4161 8,4668 % 0,08  
Riyal 2,0760 2,0864 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 -2,35  
Altın Gr. 471 471 -1,02  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 -0,16  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 -0,06  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,28  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru