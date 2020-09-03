Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

UİB geçen ay 1,65 milyar dolarlık ihracat yaptı

03.09.2020 13:20

Son güncelleme : 03.09.2020 13:22
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ağustos ayında 1 milyar 654 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracat tutarı 26 milyar 234 milyon 911 bin dolar oldu. UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin aynı dönemdeki dış satımı 1 milyar 313 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 78 milyon 241 bin, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 69 milyon 523 bin dolar dış satım yaptı.

Ağustosta, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 16 milyon 76 bin, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de 11 milyon 753 bin dolarlık ihracata imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatının 164,7 milyon dolar olduğu belirlendi.


ETİKETLER
UİBİhracatson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:061.080
Değişim :  -0,37% |  -4,03
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.084  
En Yüksek
1.091 En Düşük
1.078
BIST En Aktif Hisseler13:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 11,77 10.675.065 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.258.424 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.067.223 % 10,00  
DGATE 10,78 21.675.507 % 10,00  
FENER 34,12 228.219.559 % 9,99  
daha fazla
13:06 Alış Satış %  
Dolar 7,4356 7,4398 % 0,77  
Euro 8,7904 8,7975 % 0,50  
Sterlin 9,8441 9,8935 % 0,18  
Frank 8,1273 8,1762 % 0,68  
Riyal 1,9765 1,9864 % 0,73  
daha fazla
13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -11,35  
Altın Gr. 462 462 1,16  
Cumhuriyet 3.075 3.122 7,00  
Tam 3.057 3.135 3,40  
Yarım 1.478 1.516 1,65  
Çeyrek 741 758 0,82  
Gümüş.Ons 27,00 27,04 -0,43  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,04  
B. Petrol 43,76 43,76 -0,67  
Seans Raporu 13:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru