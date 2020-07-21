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Uluslararası yatırım pozisyonu açığı geriledi

21.07.2020 10:25

Son güncelleme : 21.07.2020 10:30
Türkiye`nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Mayıs sonunda 334.8 milyar dolar düzeyine geriledi.



DHA

Merkez Bankası'nın (TCMB) uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Mayıs sonunda Türkiyenin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.3 azalışla 227.3 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 5.8 azalışla 562.1 milyar dolara geriledi.

Türkiyenin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2019 yıl sonundaki 343.7 milyar dolardan, Mayıs sonunda 334.8 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar 2019 yıl sonuna göre yüzde 14 azalışla 90.9 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 12.3 azalışla 83.4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.6 azalışla 44.8 milyar dolara, doğrudan yatırımlar da (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 2.9 azalışla 155.4 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 17 azalışla 112.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30.2 azalışla 22.7 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51 azalışla 7.6 milyar dolara ve Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2.1 azalışla 48.1 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.4 azalarak 293.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 7.3 azalarak 32.2 milyar dolara inerken, lira mevduatı yüzde 13.2 artarak 15.4 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.5 azalarak 62.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.5 azalarak 93.6 milyar dolara geriledi.




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