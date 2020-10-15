United Airlines, 3`ncü çeyrekte 2,37 milyar dolar zarar etti.
United Airlines 2,37 milyar dolar zarar etti
15.10.2020 08:11
Son güncelleme : 15.10.2020 08:41
United Airlines, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu ile seyahatlerin durma noktasına gelmesi nedeniyle 3'ncü çeyrekte 2,37 milyar dolar net zarar açıkladı.
Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar dolar, hisse başına 4,07 dolar kar elde edilmişti. Üçüncü çeyrekte gelirler yüzde 78 azalarak 11,38 milyar dolardan 2,49 milyar dolara geriledi.
Toplam faaliyet harcamaları yüzde 58,6 düşüşle 4,1 milyar dolar oldu. Hisse başına net zarar 8,16 dolar oldu. Analistler ise hisse başına 7,53 dolar zarar bekliyorlardı.
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9330
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7,9306
En Düşük
7,9004
18:059,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3357
En Düşük
9,2808
18:05484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,80
|Açılış
|: 484,45
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|Önceki Kapanış
|: 483,65
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484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9256
|7,9277
|% 0,22
|
|Euro
|9,3252
|9,3348
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,2892
|10,3408
|% 0,27
|
|Frank
|8,6465
|8,6986
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1065
|2,1171
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,02
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
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