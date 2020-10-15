United Airlines 2,37 milyar dolar zarar etti















United Airlines, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu ile seyahatlerin durma noktasına gelmesi nedeniyle 3'ncü çeyrekte 2,37 milyar dolar net zarar açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar dolar, hisse başına 4,07 dolar kar elde edilmişti. Üçüncü çeyrekte gelirler yüzde 78 azalarak 11,38 milyar dolardan 2,49 milyar dolara geriledi.

Toplam faaliyet harcamaları yüzde 58,6 düşüşle 4,1 milyar dolar oldu. Hisse başına net zarar 8,16 dolar oldu. Analistler ise hisse başına 7,53 dolar zarar bekliyorlardı.