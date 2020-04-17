GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ünlü hava yolu şirketi bilet satışını durdurdu

17.04.2020 12:10

Son güncelleme : 17.04.2020 12:12
Rusya’nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, 1 Ağustos’a kadar uluslararası uçuşlara yönelik bilet satışını durdurdu.



AA

Aeroflot’un internet sitesinde yer alan bilet satış seçeneklerinde 1  Ağustos’a kadar uluslararası uçuşlara yönelik bilet satışının durdurulduğu  görülüyor.

Aeroflot Sözcüsü Yuliya Spivakova, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı  açıklamada, bilet satışlarını çağrı merkezleri ve satış ofislerine yönelik yükü  hafifletmek için durduklarını belirterek, “Söz konusu kararın, uluslararası  uçuşların devam edeceği tarihe yönelik bir öngörü şeklinde yorumlanmaması  gerekir.” dedi.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm  uluslararası ve charter uçuşları 27 Mart’ta durdurmuştu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:5797.871
Değişim :  1,68% |  1.621,53
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.433 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,20 154.689 % 10,00  
QNBFB 52,00 890.032 % 9,94  
GLRYH 4,88 21.954.939 % 9,91  
RAYSG 4,12 3.567.912 % 9,87  
HALKS 3,68 115.482 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6251 8,6684 % 0,00  
Frank 7,1293 7,1723 % 0,02  
Riyal 1,8444 1,8537 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 -22,32  
Altın Gr. 379 379 -4,74  
Cumhuriyet 2.430 2.485 -38,20  
Tam 2.501 2.561 -35,50  
Yarım 1.215 1.244 -19,10  
Çeyrek 609 622 -9,50  
Gümüş.Ons 15,23 15,27 -0,29  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,07  
B. Petrol 27,79 27,79 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru