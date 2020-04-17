Rusya’nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, 1 Ağustos’a kadar uluslararası uçuşlara yönelik bilet satışını durdurdu.
Ünlü hava yolu şirketi bilet satışını durdurdu
17.04.2020 12:10
Son güncelleme : 17.04.2020 12:12
AA
Aeroflot’un internet sitesinde yer alan bilet satış seçeneklerinde 1 Ağustos’a kadar uluslararası uçuşlara yönelik bilet satışının durdurulduğu görülüyor.
Aeroflot Sözcüsü Yuliya Spivakova, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bilet satışlarını çağrı merkezleri ve satış ofislerine yönelik yükü hafifletmek için durduklarını belirterek, “Söz konusu kararın, uluslararası uçuşların devam edeceği tarihe yönelik bir öngörü şeklinde yorumlanmaması gerekir.” dedi.
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm uluslararası ve charter uçuşları 27 Mart’ta durdurmuştu.
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