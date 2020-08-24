Tesco, online bölümünde 16 bin kişiye tam zamanlı istihdam sağladı.
Ünlü market devi 16 bin kişiyi işe aldı
24.08.2020 12:54
Son güncelleme : 24.08.2020 13:12
İngiliz perakende devi Tesco, koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı online bölümünde 16 bin kişiye tam zamanlı istihdam sağladığını duyurdu.
Açıklamada, tam zamanlı istihdam edilenlerin çoğunu pandemi sürecinde geçici olarak Tesco'da istihdam edilenlerin oluşturduğu ifade edildi.
12:561.116
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|Açılış
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461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EMKEL
|3,30
|8.652.262
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.004.880
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,14
|1.393.030.754
|% -1,19
|
|TUPRS
|84,90
|656.341.223
|% 2,41
|
|GUSGR
|6,31
|395.883.516
|% 4,64
|
|ZOREN
|2,63
|333.741.558
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,96
|290.380.549
|% 0,51
|
|PETKM
|4,14
|1.393.030.754
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,96
|290.380.549
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|333.741.558
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,86
|253.186.173
|% 7,52
|
|KRDMD
|3,06
|239.295.979
|% 0,66
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3647
|7,3667
|% 0,42
|
|Euro
|8,7166
|8,7231
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,6373
|9,6856
|% 0,65
|
|Frank
|8,0681
|8,1167
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|18,16
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|8,78
|
|Çeyrek
|741
|758
|4,39
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|