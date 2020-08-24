Uzmanlardan altın uyarısı! Radara girebilir...















Ons altın fiyatı geçtiğimiz haftalarda yönünün aşağı çevirmiş ve psikolojik seviye olan 2000 doların altına gerilemişti. Yeni haftaya altın fiyatları sakin bir seyirli ile başladı. Ons altın bugün 1934 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 457 TL seviyesinde alıcı buldu. Peki uzmanlar altın fiyatları ile ilgili ne söylüyor? İşte cevabı...

IşıkFX tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: Ons altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1911 destek seviyesine kadar geri çekildikten sonra, kısmen toparlayan ve şuan için 1933 Dolar civarında fiyatlanan değerli metalde, bugün de görülebilecek geri çekilmelerde 1925, 1921, 1916, 1911, 1906 ve 1900 destek noktaları sırasıyla izlenecek olup, özellikle de 1900 seviyesinin aşağısına kalıcılıkla inilmesi halinde satıcılı işlemler ivme kazanabilir.

'BİR KEZ DAHA RADARA GİREBİLİR'

Öte taraftan, emtiada yeniden oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda ise 1939, 1944, 1949 ve 1956 direnç seviyeleri takip edilecek olup, bu tarafta da 1956 üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda 2000 Dolar seviyesi bir kez daha radara girebilir.

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullandı: Ons altın forex piyasasında bu sabah 1934 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons altında geçen hafta dalgalı bir seyir izledik. Yükselişlerin sınırlı kaldığını ve yeterli hakimiyeti sağlayamadığını izliyoruz. Ons altında yükselişlerde momentum kaybının oluştuğunu izliyoruz. Buna karşın ons altını destekleyecek temel etkenler henüz değişmiş değil. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi altını baskıladı. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde yatay hareket ediyor. 1969 direnci bugün için önemli görünüyor.

Teknik Analiz: 1955 direncinin yukarı yönde aşılması 1969 seviyesindeki ana direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimini destekleyecektir. 1955 üzerindeki hakimiyetin oluşmakta zorlanması halinde aşağı yönlü denemeler görebiliriz. 1925 yakın destek olarak izleniyor. Altın teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:457,46 TRY Satış Fiyatı:457,84 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:745,00 TRY Satış Fiyatı:758,10 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.485,20 TRY Satış Fiyatı:1.517,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.970,40 TRY Satış Fiyatı:3.026,50 TRY