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Uzmanlardan altın uyarısı! Radara girebilir...

24.08.2020 10:35

Son güncelleme : 24.08.2020 10:37
Altın fiyatları yeni haftaya sakin bir seyir ile başladı. Gram altın 457 TL seviyesinde işlem görürken, ons altının fiyatı 1934 dolar seviyesine kadar geriledi.Uzmanlar 1956 dolar üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda 2000 dolar seviyesinin bir kez daha radara girebileceğini söylüyor.



Ons altın fiyatı geçtiğimiz haftalarda yönünün aşağı çevirmiş ve psikolojik seviye olan 2000 doların altına gerilemişti. Yeni haftaya altın fiyatları sakin bir seyirli ile başladı. Ons altın bugün 1934 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 457 TL seviyesinde alıcı buldu. Peki uzmanlar altın fiyatları ile ilgili ne söylüyor? İşte cevabı...

IşıkFX tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: Ons altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1911 destek seviyesine kadar  geri çekildikten sonra, kısmen toparlayan ve şuan için 1933 Dolar  civarında fiyatlanan değerli metalde, bugün de görülebilecek geri  çekilmelerde  1925, 1921, 1916, 1911, 1906 ve 1900 destek noktaları  sırasıyla izlenecek olup, özellikle de 1900 seviyesinin aşağısına  kalıcılıkla inilmesi halinde satıcılı işlemler ivme kazanabilir.

'BİR KEZ DAHA RADARA GİREBİLİR'

Öte  taraftan, emtiada yeniden oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda ise 1939, 1944, 1949 ve 1956 direnç seviyeleri takip edilecek olup, bu  tarafta da 1956 üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda 2000 Dolar  seviyesi bir kez daha radara girebilir.

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullandı: Ons altın forex piyasasında bu sabah 1934 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons altında geçen hafta dalgalı bir seyir izledik.  Yükselişlerin  sınırlı kaldığını ve yeterli hakimiyeti sağlayamadığını izliyoruz. Ons  altında yükselişlerde momentum kaybının oluştuğunu izliyoruz. Buna  karşın ons altını destekleyecek temel etkenler henüz değişmiş değil. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi altını baskıladı. Bu  sabah dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde yatay hareket ediyor. 1969  direnci bugün için önemli görünüyor.

Teknik Analiz: 1955 direncinin yukarı yönde aşılması 1969  seviyesindeki ana direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimini  destekleyecektir. 1955 üzerindeki hakimiyetin oluşmakta zorlanması  halinde aşağı yönlü denemeler görebiliriz. 1925 yakın destek olarak  izleniyor.  Altın teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:457,46 TRY Satış Fiyatı:457,84 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:745,00 TRY Satış Fiyatı:758,10 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.485,20 TRY Satış Fiyatı:1.517,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.970,40 TRY Satış Fiyatı:3.026,50 TRY


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KENT 337,30 534.958 % 9,98  
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Altın Ons 1.945 1.946 4,83  
Altın Gr. 459 459 1,61  
Cumhuriyet 3.080 3.135 44,00  
Tam 3.042 3.117 22,63  
Yarım 1.470 1.508 10,95  
Çeyrek 737 754 5,48  
Gümüş.Ons 26,76 26,80 0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,03  
B. Petrol 45,22 45,22 0,29  
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