VakıfBank, bu yılın ilk yarısında 4,2 milyar TL konsolide net kar elde etti.
VakıfBank`tan 4,2 milyar TL konsolide net kar
11.08.2020 12:19
Son güncelleme : 11.08.2020 12:20
AA
VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 4 milyar 192 milyon 264 bin TL konsolide net kar elde etti.
VakıfBank, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 266 milyon 185 bin TL konsolide net kar açıklamıştı.
Geçen yılın ikinci çeyreğinde 485 milyon 730 bin TL konsolide net kar açıklayan banka, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 425 milyon 909 bin TL konsolide net kar açıklamasında bulunmuştu.
12:051.098
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
1.082
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En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
|: 464,98
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|: 478,45
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478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:03
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|591.342
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.608.434
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,57
|787.618.654
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,02
|581.735.193
|% 2,02
|
|GARAN
|6,76
|481.009.616
|% 2,89
|
|SISE
|6,21
|467.880.003
|% 4,37
|
|AKBNK
|4,86
|337.831.242
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,02
|581.735.193
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|227.466.916
|% 3,92
|
|SISE
|6,21
|467.880.003
|% 4,37
|
|GARAN
|6,76
|481.009.616
|% 2,89
|
|KARSN
|3,10
|191.729.682
|% 5,80
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2480
|7,2541
|% -1,14
|
|Euro
|8,5363
|8,5479
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,4767
|9,5242
|% -0,91
|
|Frank
|7,9056
|7,9532
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9292
|1,9389
|% -1,11
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-39,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-12,02
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.091
|3.170
|-108,13
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|-52,31
|
|Çeyrek
|749
|767
|-26,15
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,11
|-1,04
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|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,40
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