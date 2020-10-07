`Varlık satışı yapabiliriz`















Energy Intelligence tarafından 2020'nin Enerji Yöneticisi seçilen Nasser, buraya verdiği demeçte varlık portföyünü optimize etmek için ellerinde büyük fırsatlar olduğuna inandıklarını belirtti.

Aramco, halka arz sırasında verdiği yıllık 75 milyar dolar temettü dağıtma sözünü yerine getirmek için nakit akışını artırmaya çalışıyor ve bazı varlıkların paraya dönüştürülmesinin de olduğu çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.