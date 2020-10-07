Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco`nun CEO`su Amin Nasser, cari zorlu piyasa şartlarında portföylerinden daha fazla değer elde edebilmeyi değerlendirdiklerini ve varlık satışının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.
`Varlık satışı yapabiliriz`
07.10.2020 08:52
Son güncelleme : 07.10.2020 09:03
Energy Intelligence tarafından 2020'nin Enerji Yöneticisi seçilen Nasser, buraya verdiği demeçte varlık portföyünü optimize etmek için ellerinde büyük fırsatlar olduğuna inandıklarını belirtti.
Aramco, halka arz sırasında verdiği yıllık 75 milyar dolar temettü dağıtma sözünü yerine getirmek için nakit akışını artırmaya çalışıyor ve bazı varlıkların paraya dönüştürülmesinin de olduğu çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.
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