Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Victoria`s Secret`ın İngiltere bölümü Next`e satıldı

15.09.2020 09:05

Son güncelleme : 15.09.2020 09:42
L Brands, Victoria`s Secret`ın İngiltere bölümünün çoğunluk hisselerinin İngiliz giyim perakendecisi Next Plc tarafından satın alındığını bildirdi.



AA

L Brands'ın İngiltere birimi Covid19 nedeniyle 25 mağazasının tamamını kapatmak zorunda kalması sonrasında Haziran ayında kayyuma devredilmişti.

Next, Victoria's Secret'ın İngiltere bölümünü yeni bir ortaklık çerçevesinde alacak. Bu yeni ortaklığın yüzde 51 büyük hissedarı Next olacak. İngiltere ve İrlanda'daki bütün Victroia's Secret mağazalarını yönetecek.

Next ile L Brands arasındaki anlaşmanın mali detayları ise kamuoyuna açıklanmadı.


ETİKETLER
Victoria`s Secretİngiltereson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.107
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETKM 4,30 914.510.323 % 0,00  
OZGYO 2,25 106.491.739 % 0,00  
PNSUT 18,63 122.923.362 % 0,00  
NTHOL 2,35 77.349.855 % 0,00  
YKSLN 7,00 15.816.778 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4857 7,4901 % 0,08  
Euro 8,8994 8,9091 % 0,24  
Sterlin 9,6040 9,6522 % 0,22  
Frank 8,2206 8,2701 % 0,20  
Riyal 1,9882 1,9981 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 9,31  
Altın Gr. 473 473 2,45  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,45 27,49 0,37  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,08  
B. Petrol 39,58 39,58 -0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru