L Brands, Victoria`s Secret`ın İngiltere bölümünün çoğunluk hisselerinin İngiliz giyim perakendecisi Next Plc tarafından satın alındığını bildirdi.
Victoria`s Secret`ın İngiltere bölümü Next`e satıldı
15.09.2020 09:05
Son güncelleme : 15.09.2020 09:42
AA
L Brands'ın İngiltere birimi Covid19 nedeniyle 25 mağazasının tamamını kapatmak zorunda kalması sonrasında Haziran ayında kayyuma devredilmişti.
Next, Victoria's Secret'ın İngiltere bölümünü yeni bir ortaklık çerçevesinde alacak. Bu yeni ortaklığın yüzde 51 büyük hissedarı Next olacak. İngiltere ve İrlanda'daki bütün Victroia's Secret mağazalarını yönetecek.
Next ile L Brands arasındaki anlaşmanın mali detayları ise kamuoyuna açıklanmadı.
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470,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,25
|106.491.739
|% 0,00
|
|PNSUT
|18,63
|122.923.362
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,35
|77.349.855
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,00
|15.816.778
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,25
|106.491.739
|% 0,00
|
|PNSUT
|18,63
|122.923.362
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,35
|77.349.855
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,00
|15.816.778
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 0,00
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% 0,00
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4857
|7,4901
|% 0,08
|
|Euro
|8,8994
|8,9091
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6040
|9,6522
|% 0,22
|
|Frank
|8,2206
|8,2701
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9882
|1,9981
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|9,31
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-0,03
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