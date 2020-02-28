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Volkswagen Alman tüketicilerle anlaştı!

28.02.2020 16:56

Son güncelleme : 28.02.2020 18:45
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülerle 830 milyar euroluk tazminat ödenmesi konusunda anlaşıldığını bildirdi.



AA

Şirketten yapılan açıklamada, “Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV), toplu davalarla bağlantılı olarak yapılan müzakerelerde 830 milyon euro tutarında mutabık kaldı.” yorumunda bulunuldu.

Söz konusu tazminat davaya müdahil olan yaklaşık 260 bin Volkswagen müşterisi arasında paylaşılacak.

Müşterilerin dizel otomobillerinin yaşına ve modeline bağlı olarak 1.350 ile 6 bin 257 euro arasında para alması bekleniyor. Buna karşılık, müşteriler gelecekteki davalardan vazgeçecek.

Uzmanlar, Volkswagen müşterilerine tazminat ödeyerek, şirkete zaten 30  milyar eurodan fazlaya mal olan dizel skandalının yükünü sınırlandırmayı hedeflediğini belirtti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ekim 2018’de Almanya’da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki  manipülasyonundan dolayı sürücüler adına VZBV ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC)  tarafından dava açılmıştı.

Dava ile ilgili gelişmeler için internet sitesi kurulurken, yaklaşık  460 bin Alman sürücü davaya müdahil olmak için başvurmuştu.

Volkswagen, 2 Ocak 2020’de yaptığı açıklamada egzozlardaki  manipülasyondan dolayı dava açan sürücüleri temsil eden VZBV ile anlaşmak için  görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Şirket, 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada ise  VZBV ile olası bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını  belirterek, Almanya'da egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülere  doğrudan 830 milyon euro teklif ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, VZBV ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının  nedeni olarak federasyon avukatlarının 50 milyon euroluk avukatlık ücreti  taleplerini gösterilmişti.

DİZEL EMİSYONU SKANDALI

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in  emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal  seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat,  Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre  dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek  cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.





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