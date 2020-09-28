Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin`de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.
Volkswagen`den 15 milyar euroluk yatırım
28.09.2020 13:57
Son güncelleme : 28.09.2020 13:58
Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024'te e-hareketliliğe15 milyar euro yatırım yapacağı belirtildi.
Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.
Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.
Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen'in Çin'de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.
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